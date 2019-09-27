اعتقال 9 مشبوهين بتمويل داعش في روسيا

قضت إحدى محاكم موسكو بتوقيف 9 من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي، متورطين في جمع تبرعات لتمويل هذا التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.

وقالت مسئولة في لجنة التحقيق الروسية للصحفيين، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم " الاخبارية اليوم الجمعة:"إن الحكم صدر بناء على تهمة وجهت إلي هؤلاء الاشخاص بالانتماء لتنظيم إرهابي وتقديم المساعدة

له".



ووفقا لمعلومات المحققين ، فإن خلية التمويل الإرهابية أسسها أحد المتهمين ، الذي انضم إلى "داعش" أثناء إقامته في مصر، وبعد عودته إلى روسيا عام 2015 بدأ بالبحث عن الراغبين في دعم مسلحي التنظيم في سوريا والعراق ماليا، حيث حشد لذلك مجموعة

دردشة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، انضم إليها نحو 30 شخصا.وكان أعضاء الخلية يحولون الأموال للبطاقة المصرفية للمسئول عنهم، وهو يرسلها لاحقا إلى الإرهابيين.وهذه الأموال كانت تصرف على دعم مكاتب التموين المادي والتقني للجماعات الإرهابية وتنظيم الأعمال الإرهابية .وفي إطار التحقيق، جرت عمليات تفتيش وتوقيف واسعة النطاق في موسكو وضواحيها وجمهوريتي داغستان وقبردين بلقار جنوبي روسيا، حيث أدلى بعض المعتقلين باعترافات تدينهم صراحة بالتورط في تمويل "داعش".