مسؤول روسي: تصنيع إيران لأسلحة نووية غير ممكن في الوقت الراهن

قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن مسألة صنع إيران لأسلحة نووية غير ممكنة في الوقت الراهن على الإطلاق.

وأضاف أوليانوف - في تصريح اليوم الجمعة - "أن صناعة

أسلحة نووية يتطلب وجود بنية تحتية مناسبة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع يمكنها بموجب البروتوكول الإضافي من منع هذا العمل السيئ ومنع الخروج عن تنفيذ أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وأكد أن مسألة صنع أسلحة نووية في إيران غير ممكنة على الإطلاق اليوم.وكان أوليانوف قد أعلن - في وقت سابق - أن المرحلة الرابعة من تقليص إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي ستتم على الأغلب في أوائل نوفمبر القادم.