مسؤول روسي: تصنيع إيران لأسلحة نووية غير ممكن في الوقت الراهن

قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن مسألة صنع إيران لأسلحة نووية غير ممكنة في الوقت الراهن على الإطلاق.
وأضاف أوليانوف - في تصريح اليوم الجمعة - "أن صناعة
وأكد أن مسألة صنع أسلحة نووية في إيران غير ممكنة على الإطلاق اليوم.
وكان أوليانوف قد أعلن - في وقت سابق - أن المرحلة الرابعة من تقليص إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي ستتم على الأغلب في أوائل نوفمبر القادم.
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