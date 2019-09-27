السعودية ستصدر تأشيرات سياحية للمرة الأولى

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب، اليوم الجمعة، إنّ المملكة ستُصدر للمرّة الأولى في تاريخها تأشيرات سياحيّة، لتفتح بذلك أبوابها أمام السيّاح بهدف تنويع اقتصادها.
وأضاف أحمد الخطيب في تصريح نقلته "بلومبرغ نيوز"، أن السعودية ستُقدّم تأشيرات سياحيّة عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة.
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