ترامب يهاجم العميل الذي سرّب مكالمته ويتهمه بالخيانة «التي عقوبتها الموت»





قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن عميل الاستخبارات الذي كشف عن مكالمته مع نظيره الأوكراني بشأن الضغط على منافس ترامب جو بايدن في انتخابات الرئاسة، «جاسوس» ارتكب جريمة الخيانة، التي عقوبتها الموت.



وقالت صحيفة Los Angeles Times الأمريكية، الخميس 26 سبتمبر/أيلول 2019، إن ترامب قال في إفطار خاص في نيويورك: «في الأساس، هذا الشخص لم يرَ التقرير قط، ولم يطلع على المكالمة، لقد سمع شيئاً ما وقرر إنه رأى شيئاً ما، إنه جاسوس على الأغلب».



وقال ترامب: «أريد أن أعرف مَن هو هذا الشخص، من الشخص الذي منح المخبر هذه المعلومات؟ لأنه أقرب ما يكون إلى الجاسوس».



وأضاف: «تعرفون ما كنا نُقدم عليه في الأيام الخوالي عندما كنّا أذكياء؟ أليس كذلك؟ كنا نتعامل مع الجواسيس والخائنين بطريقة مختلفة قليلاً عما نفعل حالياً»، بحسب ما ذكره موقع Business Insider الأمريكي.



وفي مساء الخميس، 26 سبتمبر/أيلول، حصلت وكالة Bloomberg على مقطع فيديو لتعليقات ترامب:



وركزت الشكوى على مكالمة ترامب، يوم 25 يوليو/تموز 2019، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي التي كرر خلالها ترامب ضغطه على زيلينكسي، من أجل التعاون مع رودي جولياني والنائب العام ويليام بر في التحقيقات الجارية عن نائب الرئيس الأسبق جو بايدن ومن أجل تشويه سمعة التحقيق الروسي.



وقبل المكاملة بأيام، أمر ترامب الولايات المتحدة بتعليق إرسال حزمة المساعدات العسكرية، البالغ قيمتها 400 مليون دولار، إلى أوكرانيا.



وأصدر البيت الأبيض ملاحظات حول المكالمة يوم الأربعاء، 25 سبتمبر/أيلول، أظهرت أن الرئيس الأمريكي لم يذكر مباشرة تقديم المساعدات في مقابل مساعدة زيلينكسي في التحقيق مع بايدن، ولكنه قال إن الولايات المتحدة تفعل «الكثير من أجل أوكرانيا»، قبل أن يطلب مباشرة من زيلينكسي أن يقدم له «خدمة ويحقق مع بايدن ومعرفة أصول التحقيق الروسي».



وقال العميل الذي قدم الشكوى إنه ليس شاهد عيان على السلوك الموصوف في الشكوى، أو على محادثة ترامب مع زيلينكسي، ولكنه علم عنها من خلال «العديد من المسؤولين في البيت الأبيض لديهم معرفة مباشرة بتلك المكالمة».



وأضاف العميل أنهم سمعوا «حقائق مختلفة بشأنها» من عدد ليس قليلاً من المسؤولين الأمريكيين. وقال: «سرد العديد من المسؤولين أنماطاً من الحقائق متناسقة مع بعضها البعض».



وقال أيضاً إن مسؤولي البيت الأبيض الذين أبلغوا مقدم الشكوى عن مكالمة ترامب كانوا «منزعجين للغاية» مما سمعوه.



وقالوا للعميل أيضاً إن محامي البيت الأبيض يتناقشون بالفعل في كيفية التعامل مع هذه المكالمة؛ لأنهم يعتقدون أنهم شهدوا على «إساءة استخدام ترامب لمنصبه من أجل تحقيق مكاسب شخصية».