بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى الصومال

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حذر مكتب الشؤون الخارجية البريطاني، اليوم الجمعة، مواطنيها من السفر إلى دولة الصومال.

وأشار مكتب الشؤون الخارجية البريطاني، إلي أنه هناك مخاطر أمنية تعاني منها الصومال في الفترة الحالية، مما يجعل البريطانيين يواجهون أخطار كبيرة للغاية ناجمة عن عملية الاختطاف والتفجيرات، التي تنفذها حركة شباب المجاهدين ضد الأجانب والمواطنين في البلاد.

وأكد البيان، على أنه هناك استثناءات للسفر فى حالات خاصة، حيث ينصح المواطنون البريطانيون بالذهاب فقط إلى مدينتي "هرجيسا" و"بربرا" في إدارة أرض الصومال الإنفصالية، التي تنعم بأمن واستقرار مقارنة ببقية المناطق في الصومال.

وهذا في إطار التصعيد المباشر للعمليات المسلحة، التي تنفذها حركة شباب المجاهدين في الصومال، والعمل علي اضطراب الأوضاع الأمنية في "مقديشو"، وجهت مكتب الشؤون الخارجية البريطاني تحذيرًا أمنيًا لمواطنيها، بعدم السفر إلي الصومال.

وفي كلمة لرئيس جمهورية الصومال، محمد عبد الله فرماجو، إلقاها كلمة في الأمم المتحدة، أمس الخميس، أكد خلالها أن الحكومة الفيدرالية سعت خلال الفترة الماضية إلى القضاء على الإرهاب في البلاد.