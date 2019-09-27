شهدت سواحل مدينة الداخلة، فجر اليوم الجمعة، غرق أحد مراكب الصيد الساحلي والمسمى “الأخـوين”، ويتكون طاقمه من 16 بحّارا.
وحسب مصادر “اليوم24″، فيعود سبب غرق المركب الذي كان في رحلة صيد بسواحل مدينة الداخلة، إلى اصطدامه مع سفينة لنقل الحاويات تسمى “مونتيلورا”.
وأكد المصدر ذاته، أنه تم إنقاذ 5 بحارة من طرف سفينة “مونتيلورا” قبل غرق المركب، في حين خرج مركب تابع لجمعية البحث وإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر للبحث عن البحّارة المفقودين.
حادث الاصطدام وقع في عرض البحر، حوالي 40 ميلا من سواحل الداخلة.
كانت هذه تفاصيل خبر فاجعة..إنقاذ 5 بحارة والبحث جار عن 11 إثر غرق قارب للصيد البحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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