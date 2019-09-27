بين تكريس التفوق وفك العقدة.. الدفاع الجديدي يستقبل مولودية وجدة

يحل، اليوم الجمعة، فريق مولودية وجدة، ضيفا على الدفاع الحسني الجديدي، على أرضية ملعب العبدي في الجديدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية.

ويطارد سندباد الشرق بمدربه الجزائري، عبد الحق بنشيخة، فوزا غائبا عن فارس دكالة لمدة أربع سنوات، إذ يعود آخر تفوق له عليه، إلى نونبر 2015، بهدف نظيف، في إطار الأسبوع التاسع من بطولة 2016/2015.

والتقى الفريقان بعد ذلك في ثلاث مواجهات، عرفت كلها فوز الدفاع الحسني الجديدي، الذي يمتلك نقطة وحيدة في بطولة هذا الموسم، بتعادله أمام اتحاد طنجة، الأسبوع الماضي، علما أن الفريق يمتلك مباراة ناقصة تجمعه بالوداد الرياضي.

من جهته، يحتل الفريق الوجدي وصافة الترتيب، برصيد 4 نقاط، حققها من تعادل سلبي في الجولة الأولى في ميدان مضيفه سريع واد زم، قبل أن يفوز على ضيفه الفتح الرباطي في الدورة الماضية.