اعتقال أطراف مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية إثر خلاف على التواصل الاجتماعي في الشطرة

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "دوريات مديرية شرطة قضاء الشطرة توجهت إلى حي الزهور لسماع إطلاق نار، حيث تبين وجود مشاجرة بين أبناء العمومة نفسها وتبادل لاطلاق النار على الفور ضربت القوة طوق امني حول محل الحادث".وأضافت أن "القوة تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية من مسببي الشجار وضبط بنادق نوع كلاشنكوف عدد 2 مع خمسة مخازن عتاد"، مبينة أنه "تبين أسباب الخلاف أنه جاء نتيجة منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأشارت القيادة، إلى ان "الأوراق التحقيقية احيلت إلى المحكمة المختصة وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهمين أصولياً".

