بالفيديو: في الديوانية... مواطنون يتذمرون من الزخم الكبير على تجديد اجازات السوق

تسبب تجديد اجازات السوق في الديوانية بزخم كبير قبيل الشروع بتطبيق قانون المرور الجديد، في وقت تعاني فيه المحافظة من قلة الملاكات العاملة لانجاز المعاملات.
نشرُ قانونَ المرورِ الجديدِ وتعليماتهِ والغراماتِ المضاعفةِ على المخالفين، في ندواتٌ توعويةٌ للمواطنينَ بنظامِ السيرِ الجديدِ، هذا ما أكدهُ مديرِ مرورِ الديوانيةْ.
في حينِ أشارَ الى انجازِ أكثرِ من خمسمائةِ معاملةٍ يومياً، ما يسبب جهداً مضاعفاً على الموظفينَ، حيث يستمرُ الدوامَ من الثامنةِ صباحاً وحتى السادسةِ مساء، لتخفيفِ ومعالجةِ زخمِ المراجعين.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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