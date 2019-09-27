بالفيديو: في الديوانية... مواطنون يتذمرون من الزخم الكبير على تجديد اجازات السوق

هكذا بدا المشهدُ في مديريةِ مرورِ الديوانيةِ، مع قربِ انتهاءِ العدُ التنازلي لتنفيذِ قانونَ المرورِ الجديدِ. حيثُ هرعَ المئاتُ من المواطنينَ لتجديدِ اجازاتِ السوقِ المنتهيةِ الصلاحيةْ، ما سببَ زخماً كبيراً على ملئِ الاستمارةِ الالكترونيةْ. لكنهم شكوا من عدمِ وجودِ اللجانِ الطبيةِ في المكانِ ذاتهِ، ما يؤخرُ انجازِ معاملتهم.نشرُ قانونَ المرورِ الجديدِ وتعليماتهِ والغراماتِ المضاعفةِ على المخالفين، في ندواتٌ توعويةٌ للمواطنينَ بنظامِ السيرِ الجديدِ، هذا ما أكدهُ مديرِ مرورِ الديوانيةْ.

في حينِ أشارَ الى انجازِ أكثرِ من خمسمائةِ معاملةٍ يومياً، ما يسبب جهداً مضاعفاً على الموظفينَ، حيث يستمرُ الدوامَ من الثامنةِ صباحاً وحتى السادسةِ مساء، لتخفيفِ ومعالجةِ زخمِ المراجعين.

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