إخماد حريق نشب داخل ساحة تحوي 'بسطيات' لبيع الملابس في المثنى

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن إخماد حريق نشب داخل ساحة تحوي "بسطيات" لبيع الملابس في محافظة المثنى. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق اطفاء مركز دفاع مدني الرميثة تمكنت من إخماد حريق كبير نشب داخل ساحة تحتوي على عدد من الجنابر والبسطيات لبيع الملابس والقرطاسية في منطقة علي الغربي بقضاء الرميثة في محافظة السماوة".



وأضافت أن "الفرق وصلت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق واستطاعت من تطويق النيران من عدة محاور ومنع توسعها إلى أحد المراكز الصحية المجاورة والمحال التجارية والعيادات الطبية المحاذية للساحة"، مبينة أنه "تم انهاء الحادث دون اضرار بشرية".

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