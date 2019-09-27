بالفيديو: تهانٍ وتبريكات من أعضاء مجلس النواب الى السومرية في عيدها الـ15

وفي هذا الفيديو المرفق، تبريكات وتهانِ قدمها عدد من أعضاء مجلس النواب الى قناة السومرية بمناسبة عيدها الخامس عشر. اذ تنوعت الامنيات بين ديمومة حياديتها وتميزها الاخباري والفني.

خمسة عشر عاماً، رسخت فيها السومرية منهجاً مهنياً حيادياً في نقل الاحداث بمختلف صنوفها، فاصبحت مدرسة يشار اليها بالاحترافية المميزة، ومصدراً لاغلب المؤسسات المحلية والعالمية ايضا .



شاهدوا الفيديو المرفق أعلاه.