بالفيديو: تهانٍ وتبريكات من أعضاء مجلس النواب الى السومرية في عيدها الـ15

خمسة عشر عاما من العمل المهني مرت على الانطلاقة الاولى التي بثت الحياة والصور المعبرة عن وحدة وتنوع الشعب الذي تنتمي اليه وينتمي لها... انها قناة السومرية، حيث نبض العراق والعراقيين.
خمسة عشر عاماً، رسخت فيها السومرية منهجاً مهنياً حيادياً في نقل الاحداث بمختلف صنوفها، فاصبحت مدرسة يشار اليها بالاحترافية المميزة، ومصدراً لاغلب المؤسسات المحلية والعالمية ايضا .
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