حزب إسرائيلي يرفض عرضاً من نتنياهو لتشكيل الحكومة

وقال الحزب الوسطي بعد محادثات اليوم الجمعة مع حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتانياهو، إنه "كان واضحا من البداية أن الحزب سيرفض شروط رئيس الوزراء".

وأضاف أن "حزب الليكود يهدف إلى جر إسرائيل إلى جولة ثالثة من الانتخابات بما يتماشى مع مصالح رئيس الوزراء".



من جانبه، أشارت مصادر في حزب الليكود، إلى أن جوهر اللقاء دار حول طروحات الرئيس رؤوبين ريفلن كأساس للتفاوض من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن حتى نهاية اللقاء لم يوضح وفد أزرق أبيض إن كان يقبل طرح الرئيس أم لا.

وفاز أزرق أبيض"، بزعامة قائد الجيش السابق بيني غانتس، بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، يليه بفارق ضئيل "الليكود" بزعامة نتنياهو، لكن ليس لديهما ما يكفي من الدعم لحشد ائتلاف أغلبية مكون من 61 مقعدًا، وهما منقسمان بشدة على قيادة وتشكيل أي حكومة وحدة.

