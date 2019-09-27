حزب إسرائيلي يرفض عرضاً من نتنياهو لتشكيل الحكومة

أعلن حزب "أزرق أبيض" المنافس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن رفضه مطالب من نتنياهو بتشكيل حكومة وحدة تكون تحت قيادته، تضم حلفاءه اليمينيين والأرثوذكس المتطرفين.
وأضاف أن "حزب الليكود يهدف إلى جر إسرائيل إلى جولة ثالثة من الانتخابات بما يتماشى مع مصالح رئيس الوزراء".
من جانبه، أشارت مصادر في حزب الليكود، إلى أن جوهر اللقاء دار حول طروحات الرئيس رؤوبين ريفلن كأساس للتفاوض من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن حتى نهاية اللقاء لم يوضح وفد أزرق أبيض إن كان يقبل طرح الرئيس أم لا.
وفاز أزرق أبيض"، بزعامة قائد الجيش السابق بيني غانتس، بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، يليه بفارق ضئيل "الليكود" بزعامة نتنياهو، لكن ليس لديهما ما يكفي من الدعم لحشد ائتلاف أغلبية مكون من 61 مقعدًا، وهما منقسمان بشدة على قيادة وتشكيل أي حكومة وحدة.
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