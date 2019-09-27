وزير العدل يوجه بالسماح لذوي النزلاء من الرجال بزيارة ذويهم المحكومين

وقالت وزارة العدل في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الوزير قام اليوم بزيارة تفقدية الى سجن الحماية القصوى وسجن العدالة /١ وسجن العدالة /٢ في بغداد"، مبينة ان "الوزير وجه بالسماح لذوي النزلاء من الرجال كالآباء والابناء والاخوان بزيارة ذويهم المحكومين في السجون العراقية التابعة لوزارة العدل، واكد على ضرورة تحقيق كافة المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي كفلها القانون العراقي".واضافت الوزارة، ان "الوزير اطلع خلال زيارته التفقدية على الواقع الصحي والخدمي وكيفية تطوير العمل بالشكل الأمثل، حيث التقى بعدد من النزلاء واستمع لمشاكلهم وأوعز بحلها حسب القانون"، داعيا الى "أهمية تطبيق البرامج التثقيفية والمهنية لغرض اعادة دمج النزلاء بالمجتمع واكتسابهم حرف ومهن تساعدهم مستقبلا بعد انقضاء فترة محكوميتهم، الأمر الذي يسهم في تحقيق هدف الوزارة وهو إصلاح النزلاء".

وتابعت الوزارة، انه "تم خلال الزيارة اللقاء بمدراء الأقسام السجنية وكوادرها وتمت مناقشة الملاحظات الخاصة بأوضاع المنتسبين ووجه بضرورة توفير جميع الاحتياجات وتذليل المشاكل والمعوقات التي قد تواجه عملهم".

