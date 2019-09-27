وزير العدل يوجه بالسماح لذوي النزلاء من الرجال بزيارة ذويهم المحكومين

وجه وزير العدل فاروق الشواني، الجمعة، بالسماح لذوي النزلاء من الرجال بزيارة ذويهم المحكومين، داعيا الى أهمية تطبيق البرامج التثقيفية والمهنية لغرض اعادة دمج النزلاء بالمجتمع.
واضافت الوزارة، ان "الوزير اطلع خلال زيارته التفقدية على الواقع الصحي والخدمي وكيفية تطوير العمل بالشكل الأمثل، حيث التقى بعدد من النزلاء واستمع لمشاكلهم وأوعز بحلها حسب القانون"، داعيا الى "أهمية تطبيق البرامج التثقيفية والمهنية لغرض اعادة دمج النزلاء بالمجتمع واكتسابهم حرف ومهن تساعدهم مستقبلا بعد انقضاء فترة محكوميتهم، الأمر الذي يسهم في تحقيق هدف الوزارة وهو إصلاح النزلاء".
وتابعت الوزارة، انه "تم خلال الزيارة اللقاء بمدراء الأقسام السجنية وكوادرها وتمت مناقشة الملاحظات الخاصة بأوضاع المنتسبين ووجه بضرورة توفير جميع الاحتياجات وتذليل المشاكل والمعوقات التي قد تواجه عملهم".
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