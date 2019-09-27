شاهد... لحظة انهيار مئذنة مسجد بسبب زلزال اسطنبول

عرضت قناة TRT مقطعا يظهر لحظة انهيار مئذنة أحد مساجد مدينة إسطنبول التركية، إثر زلزال تعرضت له المدينة مؤخرا.
يذكر أن النائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، قد صرح بأنه أصيب 34 شخصا، كما تضرر 473 مبنى نتيجة زلزال وقع في إسطنبول.
وفقًا للمركز الأوروبي لرصد الزلازل "EMSC"، وقع زلزال بقوة 5.9 درجة، يوم أمس الخميس، في غرب تركيا. تم تسجيل الصدمات في الساعة 10.59 بالتوقيت العالمي. ووقع مركز الزلزال على بعد 68 كم من غرب إسطنبول. وكان مصدر الزلزال على عمق 12 كيلومترا.
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