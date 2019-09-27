شاهد... لحظة انهيار مئذنة مسجد بسبب زلزال اسطنبول

ويظهر في الفيديو مئذنتان لمسجد، إلا أن إحداهما تنهار خلال لحظات وتسقط بالكامل فيما تظهر الأخرى أكثر تماسكا.





يذكر أن النائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، قد صرح بأنه أصيب 34 شخصا، كما تضرر 473 مبنى نتيجة زلزال وقع في إسطنبول.

وفقًا للمركز الأوروبي لرصد الزلازل "EMSC"، وقع زلزال بقوة 5.9 درجة، يوم أمس الخميس، في غرب تركيا. تم تسجيل الصدمات في الساعة 10.59 بالتوقيت العالمي. ووقع مركز الزلزال على بعد 68 كم من غرب إسطنبول. وكان مصدر الزلزال على عمق 12 كيلومترا.