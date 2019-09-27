الرئيس المصري يوجه كلمة لمستقبليه بمطار القاهرة عقب عودته من أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية شارك خلالها في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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