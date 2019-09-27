الان تتابع محادثات “روسية – تركية” بشأن صفقة لمقاتلات “سوخوي-35” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مسؤول كبير اليوم الجمعة أن روسيا وتركيا تجريان محادثات بشأن بيع محتمل لمقاتلات سوخوي-35 لأنقرة لكن من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق ملموس.
وتختلف تركيا مع الولايات المتحدة بشأن شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 التي تقول واشنطن إنها لا تتماشى مع الأنظمة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدا لمقالات إف-35 “الشبح” التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.
واستبعدت واشنطن أنقرة من برنامج إف-35 لكن الأخيرة ترفض التحذيرات الأمريكية حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر محادثات “روسية – تركية” بشأن صفقة لمقاتلات “سوخوي-35” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.