محادثات “روسية – تركية” بشأن صفقة لمقاتلات “سوخوي-35”

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مسؤول كبير اليوم الجمعة أن روسيا وتركيا تجريان محادثات بشأن بيع محتمل لمقاتلات سوخوي-35 لأنقرة لكن من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق ملموس.

وتختلف تركيا مع الولايات المتحدة بشأن شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 التي تقول واشنطن إنها لا تتماشى مع الأنظمة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدا لمقالات إف-35 “الشبح” التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.

واستبعدت واشنطن أنقرة من برنامج إف-35 لكن الأخيرة ترفض التحذيرات الأمريكية حتى الآن.