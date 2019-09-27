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الأمم المتحدة تبدأ تحقيقًا بشأن ”قتل وتعذيب“ في فنزويلا

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا بشأن قتل وتعذيب في فنزويلا

الجمعة 27 سبتمبر 2019

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الأمم المتحدة تبدأ تحقيقًا بشأن ”قتل وتعذيب“ في فنزويلا

كتب

الخليج 365 - متابعات

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق، بهدف توثيق الانتهاكات في فنزويلا، ومن بينها التعذيب، وآلاف من عمليات الإعدام دون محاكمة.

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:إلى ذلك ندد السفير الفنزويلي خورخي فاليرو بالقرار الذي وصفه بـ“العدائي“، وقدمته دول من بينها الأرجنتين، والبرازيل، وتشيلي، وكولومبيا، وبيرو، التي تستضيف ملايين اللاجئين الفنزويليين، باعتباره جزءًا من حملة تقودها الولايات المتحدة.

وقال فاليرو خلال المحادثات التي أجراها المجلس:“هذه المجموعة الصغيرة تأتمر بأوامر الإمبراطورية الأمريكية، وهؤلاء مجرد أتباع شائنين لإدارة الرئيس ترامب“.

وتبنى المجلس القرار بإجمالي 19 صوتًا مقابل معارضة 7 وامتناع 21 عن التصويت في اليوم الأخير من دورة دامت 3 أسابيع.

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