السفير الأمريكي في كابول يعنَّف رئيس أفغانستان

السفير الأمريكي في كابول يعنف رئيس أفغانستان الجمعة 27 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 عنَّف السفير الأمريكي في أفغانستان رئيس البلاد، اليوم الجمعة، لوصفه وكالة المساعدات الأمريكية بأنها ”غير كفء“ في تصعيد للتوتر حول الدعم المالي عشية انتخابات أفغانية.

وقال السفير الأمريكي جون باس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“نحن غاضبون لأن الرئيس أشرف غني تغاضى عن العمل الممتاز، الذي تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية“. وعدد السفير في تغريدته سلسلة المشاريع التي تنفذها الوكالة بما فيها مساعدة نساء على بدء مشاريع خاصة بهن، وتدريب القابلات، وتحسين محطات توليد الكهرباء في البلاد.

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