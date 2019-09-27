"محمد علي خان وطنه" يتصدر تويتر بعد دعواته التحريضية للعنف في مصر

الجمعة 27 سبتمبر 2019 تصدر هشتاج #محمد_علي_خان_وطنه قائمة الأكثر تغيريدا في مصر، بالتزامن مع دعوات المقاول الهارب التحريضية للعنف بالشوارع، وهدم مقدرات الدولة المصرية.

وشن نشطاء تويتر هجوما كبيرا على محمد علي، واصفين دعواته بأنها لإعلاء مصالحه الشخصية حتى وإن كان ذلك على حساب الوطن بأكمله.

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