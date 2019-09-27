الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على فنزويلا الجمعة 27 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 قال الاتحاد الأوروبي بأن الوضع في فنزويلا "خطير" ويجب أن ينتهي بإجراء انتخابات جديدة.

وأضاف الاتحاد في بيان اليوم الجمعة، أوردته وسائل إعلام بريطانية أنه مستعد لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لتسريع وتيرة التغيير. وأكد أنه مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات.

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