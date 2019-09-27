قطر تخون العرب.. والحرس الثوري الإيراني يكشف الدليل

الجمعة 27 سبتمبر 2019

أعلن قائد القوة البحرية في "الحرس الثوري" الإيراني الأميرال علي رضا تنكسيري، أن الجمهورية الإسلامية وجهت إلى دولة قطر دعوة لإجراء تدريبات مشتركة في المنطقة.



وأشار تنكسيري، حسب وكالة "مهر" الإيرانية، إلى أن طهران تتعاون مع بعض دول المنطقة لتعزيز قدراتها الدفاعية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية تعتزم إجراء تدريبات مشتركة مع سلطنة عمان والعراق في العام الجاري.

وتابع: "كما بعثنا برسالة إلى قطر أكدنا فيها أننا نستطيع تنظيم تدريبات مشتركة".

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ولم يكشف الأميرال الإيراني عن كيفية رد الدوحة على هذه المبادرة.

وقال تنكسيري إنه، أثناء زيارته السابقة إلى قطر، شدد لصحفي ألماني على أن الدول الإقليمية تستطيع ضمان أمن الخليج دون وجود قوات أجنبية في المنطقة، مبديا انفتاح طهران على التعاون مع دول المنطقة في هذا المجال.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان إيران عن نيتها إجراء مناورات مع روسيا والصين.