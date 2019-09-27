الجمعة 27 سبتمبر 2019
أفاد مسؤول في اللجنة المسؤولة عن تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، أن الدولة تضع ضمن أولوياتها فى تنظيم مونديال 2022 اعتماد "أماكن مخصصة" لتوفير المشروبات الكحولية خلال البطولة، وفقا لسكاى نيوز.
وقال الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022، ناصر الخاطر، خلال جولة للصحفيين في ستاد الجنوب بمدينة الوكرة، إن الكحول بطبيعة الحال متوافر هنا، لكننا خلال كأس العالم نريد أن نتأكد أنها ستكون متوافرة للمشجعين وتابع: "نعمل على التوصل إلى تجهيز أماكن مخصصة يتوافر فيها الكحول، خارج إطار الأماكن المعتادة".
وتجيز قطر استهلاك الكحول في بعض الحانات والمطاعم التابعة لعدد من الفنادق.
وقال ناصر الخاطر : "طالما كان المشجعون سعداء، لا مشكلة لدينا".
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تخصص أماكن بمنشآت مونديال 2022 لبيع المشروبات الكحولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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