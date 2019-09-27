أبو فاعور: سنصوت ضد البواخر وسنطالب بإحالة الموضوع على دائرة المناقصات

لفت وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في تصريح قبيل اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة دفاتر الشروط في موضوع ​الكهرباء​، إلى "أنّنا سنصوّت ضدّ البواخر وسنُطالب بإحالة الموضوع على دائرة المناقصات".

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