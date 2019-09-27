ناشد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبه قاطيشا ​القوى الأمنية​ والإدارية والقضائية لإنزال أشد العقوبات بالذين اعتدوا على طبيعة عكار وثروتها الحرجية عندما أقدموا على قطع حوالي 50 شجرة حرجية معمرة ( سنديان وصنوبر ) بقصد المنفعة الشخصية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشا: لانزال أشد العقوبات بالمعتدي على طبيعة عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.