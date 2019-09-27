أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، خرقتا بتاريخ 26 أيلول 2019، الساعة 11:05 الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت، البترون والجنوب، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 12:15 من فوق بلدة رميش".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 20:40، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:25 من فوق بلدة الناقورة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: طائرتان حربيتان إسرائيليتان وطائرة استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.