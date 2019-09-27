الجيش: طائرتان حربيتان إسرائيليتان وطائرة استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، خرقتا بتاريخ 26 أيلول 2019، الساعة 11:05 الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة ​الناقورة​، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​، ​البترون​ و​الجنوب​، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 12:15 من فوق ​بلدة رميش​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 20:40، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:25 من فوق بلدة الناقورة".