افتتاح المؤتمر الوطني الأول عن العناية الشاملة بالإنسان بمستشفى ومركز بلفو الطبي

تحدث المدير العام ل​وزارة الصحة​ الدكتور ​وليد عمار​ ممثلًا وزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​، في ​مؤتمر​ وطني نظمه ​مستشفى​ ومركز "بلفو" الطبي، بالتعاون مع نقابة ​المستشفيات​ في ​لبنان​ ومنظمة Planetree العالمية واللجنة المشتركة الدولية (Joint Commission International) ، عن "التغطية الشاملة للرعاية الصحية والعناية الشاملة بالإنسان"، مقدمًا عرض تقني عن استراتيجية العمل في وزارة الصحة.

بدوره، شدد نقيب المستشفيات في لبنان المهندس ​سليمان هارون​ على "أنسنة المستشفيات"، مشيرًا الى "التحديات والفرص التي تواجهها".

ورأى "أن التواصل الإنساني قد تراجع نتيجة ظروف العمل الصعبة وزيادة عدد المرضى"، داعيًا الى "ضرورة إعادة هذا التواصل. هذا الأمر منوط بأكثر من جهة، بدءا من الوزارات المعنية وإدارات المستشفيات التي من واجبها نشر الوعي في المجتمع وبين أعضاء الجسم الطبي، إلى العائلة التي يعود لها بالدرجة الأولى إيلاء مريضها ما يستحقه من اهتمام"، كاشفًا عن أن "​نقابة المستشفيات​ تحضر لورش عمل تركز على مسألة العناية الشاملة بالإنسان، بهدف إعادة الروح الإنسانية إلى العمل داخل المستشفيات التي أثبتت ديناميكيتها وإيجابيتها في التأقلم مع تبدل الظروف".

تجدر الإشارة الى أن المؤتمر يهدف إلى "تعزيز نموذج الرعاية الشاملة المرتكزة حول ​الانسان​ والذي أظهر تحسنا ملموسا في تجربة المريض والموظفين في آن معا في المؤسسات الصحية، هذه التجربة الإيجابية التي تساهم في ارتفاع معدل رضى المرضى وتؤدي إلى انخفاض معدلات إعادة دخول المستشفى وتكلفة الرعاية الصحية.