وزارة المال تنفي اختراق موقعها الالكتروني

أعلنت ​وزارة المال​ ان بعض ​وسائل الاعلام​ و​وسائل التواصل الاجتماعي​، نشرت أخباراً تتحدث عن خرق الموقع الالكتروني ل​وزارة المالية​، لذلك ازاء ما يجري تؤكد وزارة المالية ان ما يتم تداوله غير صحيح كما ان الصورة التي تم نشرها تعود للعام ٢٠١٦، اما في ما خص البطء الحاصل في الوصول الى موقع الوزارة، فيعود للضغط الهائل في هذه الاثناء من قبل رواد الموقع.

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