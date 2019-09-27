لفت نقيب أصحاب محطات الوقود سامي براكس، بعد لقائه ووفد من أصحاب المحطات وأصحاب الصهاريج، رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي، إلى "أنّنا توصّلنا إلى حلّ في ما خصّ الإضراب، وكنّا قد تسرّعنا في إعلان الإضراب مساء الخميس".
أمّا ممثّل شركات موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، فأوضح "أنّنا اتّفقنا كمحطات وموزّعين أن نستلم المحروقات بالليرة اللبنانية من الشركات،وهم مسؤولون عن تحويل أموالهم إلى الدولار، والآليّة بهذا الشأن ستصدر يوم الثلثاء".
كانت هذه تفاصيل خبر براكس بعد لقاء الحريري: توصلنا لحل وكنا قد تسرعنا بإعلان الإضراب أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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