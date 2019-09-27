براكس بعد لقاء الحريري: توصلنا لحل وكنا قد تسرعنا بإعلان الإضراب أمس

لفت نقيب أصحاب محطات الوقود ​سامي براكس​، بعد لقائه ووفد من أصحاب المحطات وأصحاب ​الصهاريج​، رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في السراي الحكومي، إلى "أنّنا توصّلنا إلى حلّ في ما خصّ الإضراب، وكنّا قد تسرّعنا في إعلان الإضراب مساء الخميس".

أمّا ممثّل شركات موزّعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​، فأوضح "أنّنا اتّفقنا كمحطات وموزّعين أن نستلم المحروقات ب​الليرة اللبنانية​ من الشركات،وهم مسؤولون عن تحويل أموالهم إلى الدولار، والآليّة بهذا الشأن ستصدر يوم الثلثاء".