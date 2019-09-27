قطع المزارعون وأصحاب "البيك-آب"، الطريق الدولية في بعلبك- حمص عند مدخل الهرمل في المحطة قرب حاجز الجيش اللبناني، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"حجز المزروعات اللبنانية بحجّة التهريب".
ولفت المزارعون إلى أنّ "آخر احتجاز كان اليوم عبر توقيف نحو 20 سيارة "بيك-آب" عند حاجز العاصي في الهرمل، في باذنجانا وفليفلة، وهي قطاف لبناني جرى احتجازه ليل أمس".
كانت هذه تفاصيل خبر مزارعون قطعوا الطريق الدولية في بعلبك- حمص احتجاجا على حجز مزروعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.