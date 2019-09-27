مزارعون قطعوا الطريق الدولية في بعلبك- حمص احتجاجا على حجز مزروعات

قطع ​المزارعون​ وأصحاب "البيك-آب"، الطريق الدولية في بعلبك- حمص عند مدخل ​الهرمل​ في المحطة قرب حاجز ​الجيش اللبناني​، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"حجز المزروعات اللبنانية بحجّة التهريب".

ولفت المزارعون إلى أنّ "آخر احتجاز كان اليوم عبر توقيف نحو 20 سيارة "بيك-آب" عند حاجز العاصي في الهرمل، في باذنجانا وفليفلة، وهي قطاف لبناني جرى احتجازه ليل أمس".