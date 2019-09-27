الدفاع الروسية تكشف خطط الهجمات الجوية على حميميم وسبل التصدي لها

كشفت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "نظام الدفاع الجوي في ​قاعدة حميميم​ الروسية في ​سوريا​، قد دمر على مدى السنتين الأخيرتين أكثر من مئة ​طائرة​ مسيرة حاولت مهاجمة ​القاعدة​"، مشيرةً إلى انه "يحاول الإرهابيون اختراق نظام الدفاع الجوي لقاعدة حميميم الجوية، وإذا تحدثنا بلغة الأرقام، فقد تم تدمير 118 طائرة دون طيار للجماعات الإرهابية خلال عامين، بما فيها 58 اعتبارا من مطلع كانون الثاني الماضي".

وأوضحت أن "معظم الدرونات أطلقت من منطقة إدلب لوقف التصعيد، وخاصة من بلدات اللطامنة و​خان شيخون​ وكفر زيت وغيرها"، مشيرةً إلى أنه "إضافة إلى ذلك، أحبطت أنظمة الدفاع ال​صاروخ​ي المضادة للطائرات من نوعي "بانتسير- إس1" و"تور- إم2" محاولات الإرهابيين ضرب القاعدة بالقذائف الصاروخية، حيث دمرت المنظومتان المذكورتان منذ 1 كلنون الثاني الماضي 27 ​قذيفة​ صاروخية أطلقت ​الجماعات الإرهابية​ معظمها من منطقة إدلب".

ولفتت إلى أن "القذائف الـ27 تم تدميرها بـ31 صاروخا من منظومتي "بانتسير- إس1" و"تور-إم2"، ما يدل على فعالية عالية للإصابة، بمعدل صاروخ واحد لهدف واحد تقريبا".