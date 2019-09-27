مسؤول ايراني: يجب وقف سياسة اميركا النووية غير المسؤولة والكارثية

أكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية ​غلام حسين دهقاني​ "ضرورة وقف ​السياسة​ النووية الأميركية غير المسؤولة والكارثية ، وارغام الكيان الصهيوني على الانضمام الفوري دون قيد أو شرط إلى معاهدة حظر الانتشار النووي"، مشيراً إلى أن "نزع ​الاسلحة​ النووية وايجاد عالم خال من هذه الاسلحة امر ضروري كان من المفترضكان يجب أن يحدث ذلك منذ وقت طويل".

واعتبر أن "المرحلة ​الجديدة​ لسباق التسلح النووي وتطوير الاسلحة النووية امرا مقلقا يهدد بقاء ​الجنس​ البشري"، مشيراً إلى ان "خروج ​الولايات المتحدة​ من ​الاتفاق النووي​ مثال آخر على سياساتها اللامسؤولة والتي تزعزع السلام والامن الدوليين، كما ان انسحابها من معاهدة حظر الاسلحة النووية متوسطة المدى قد زاد الاوضاع سوءا".

واشار دهقاني الى "البرنامج الواسع لتحديث الترسانات النووية الاميركية وتطوير اسلحتها النووية الصغيرة"، لافتاً إلى ان "الرئيس الاميركي الحالي يسعى لامتلاك المزيد من الاسلحة النووية ليبقى في القمة في هذا المجال".

وحذر من "الوثيقة المسماة "اعادة النظر في الوضع النووي" للعام 2018 في ​اميركا​ والتي تزيد دور الاسلحة النووية في الاستراتيجيات الاميركية وتوصي باستئناف التجارب النووية"، مؤكداً "ضرورة وقف هذه المسيرة الكارثية والسياسات الاميركية اللامسؤولة"، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي ان يمتلك احد ​السلاح النووي​، وقبل ان تدمرنا هذه الاسلحة يتوجب علينا نحن ان ندمرها، ومن اجل تحقيق هذا الهدف يتوجب على مالكي الاسلحة النووية العمل بالتزاماتها المصرح بها في المادة 6 من معاهدة حظر الانتشار النووي".