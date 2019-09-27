هيومن رايتس ووتش: توقيف ألفي شخص في مصر خلال أسبوع بعد التظاهرات

ذكرت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ "السلطات المصرية أوقفت قرابة ألفي شخص، بعد تظاهرات الأسبوع الماضي"، وذلك قبل ساعات على ​احتجاجات​ جديدة ممكنة.

ولفتت إلى أنّ "السلطات حجبت مواقع إنترنت سياسيّة وإعلاميّة، كما عطّلت خدمات إنترنت أُخرى يستخدمها المتظاهرون للتواصل"، موضحةً أنّ "التوقيفات الجماعيّة الّتي قامت بها ​الحكومة​ والقيود على ​الإنترنت​، تهدف على ما يبدو إلى ردع المصريين عن التظاهر".

وبيّنت المنظمة نقلًا عن محامين، أنّ "من بين الموقوفين 68 امرأة وعددًا غير محدّد من ​الأطفال​".