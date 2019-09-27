مقتل ستة مدنيين في انفجار لغم في شمال شرق نيجيريا

كشف زعيم "مجموعة الدفاع الذاتي" في نيجيريا مصطفى كاريمبي، عن "مقتل ستة مدنيين في انفجار لغم عند مرور السيارة الّتي كانت تقلّهم في كاويا في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا".
ولفت في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "اللغم زرعه على الأرجح تنظيم "داعش" في غرب إفريقيا الّذي انبثق عن انشقاق في جماعة بوكو حرام"، مركّزًا على أنّ "كلّ شيء يدلّ على أنّه كان يستهدف جنودًا، لكن الضحايا مدنيون".
وقرية كامويا هي مسقط رأس قائد الجيش النيجيري الجنرال يوسف توكور بوراتاي، وتُستهدف لهذا السبب باستمرار من قبل المتطرّفين.
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