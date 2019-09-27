بومبيو: ترامب منع نخب النظام الإيراني ذات الامتيازات من دخول أميركا

لفت وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ الى أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، منع نخب ​النظام الإيراني​ وعائلاتهم ذات الامتيازات من دخول ​الولايات المتحدة​"، مشيرا الى أنه "لن يُسمح لهم بعد الآن بالتمتع بحرية أميركا وازدهارها بينما يضطهدون الشعب الإيراني".

وفي وقت سابق أعلنت الإدارة الأميركية عن تعديل برنامج إيواء اللاجئين لعام 2020 المالي، ليتقلص عدد المهاجرين الذين يشملهم البرنامج إلى أدنى مستوى له في الفترة الحديثة.

وتعتزم الإدارة الأميركية إيواء 18 ألف مهاجر، فيما كان سقف إيواء اللاجئين عند مستوى 30 ألف شخص في عام 2019 المالي، وبالتالي سيتقلص عدد المهاجرين الذين سيحصلون على مأوى في الولايات المتحدة بمقدار النصف تقريبا.