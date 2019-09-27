شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة برلمانية: المصريون أذكى من الانجراف خلف دعوات تحريضية من تيار إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن الشعب المصرى أذكى من أن ينجرف خلف دعوات تحريضية من تيار إرهابى يعرفون جرائمه جيدا، لذلك فشلت دعوات الإخوان التحريضية قبل أن تبدأ .

وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد فشل كافة دعوات الإخوان التحريضية ويرد على كافة الأكاذيب التى روجتها الجماعة الإرهابية خلال الأيام الماضية.

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وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسى رمز كبير لمصر والمصريين والشرق الأوسط، وتمكن من حماية بالكامل من الإرهاب والإرهابيين، لافتة إلى أن اليوم الجمعة لم نشهد أى استجابة من المصريين لدعوات الإخوان التحريضية لتكون أكبر ضربة للجماعة وحلفائها فى الخارج.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رد على سؤال حول دعوات التظاهرات التى أطلقتها الجماعة الإرهابية: "كنا بنتكلم من أسبوع قبل ما نسافر فى الموضوع ده، يا مصريين خلى بالكم مش هايسيبوكوا تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة، وهى حرب بينا وبينهم، هى مجموعة قد كده والشعب كله تصدقوهم إزاى؟، والإعلام عليه دور أكبر وعوا الناس أكتر، مصر مكانها كبير قوى ومكانة مصر بشعبها".