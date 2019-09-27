كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجددًا.. قطر تخون العرب والحرس الثوري الإيراني يكشف الدليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الأميرال علي رضا تنكسيري قائد القوة البحرية في "الحرس الثوري" الإيراني، إلى دولة قطر دعوة لإجراء تدريبات مشتركة في المنطقة.

وأشار تنكسيري، إلى أن طهران تتعاون مع بعض دول المنطقة لتعزيز قدراتها الدفاعية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية تعتزم إجراء تدريبات مشتركة مع سلطنة عمان والعراق في العام الجاري، حسبما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية.

وتابع: "كما بعثنا برسالة إلى قطر أكدنا فيها أننا نستطيع تنظيم تدريبات مشتركة".

ولم يكشف الأميرال الإيراني عن كيفية رد الدوحة على هذه المبادرة.

وقال تنكسيري، إنه أثناء زيارته السابقة إلى قطر، شدد لصحفي ألماني على أن الدول الإقليمية تستطيع ضمان أمن الخليج دون وجود قوات أجنبية في المنطقة، مبديا انفتاح طهران على التعاون مع دول المنطقة في هذا المجال.

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وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان إيران عن نيتها إجراء مناورات مع روسيا والصين.

ولم يكشف الأميرال الإيراني، عن كيفية رد الدوحة على هذه المبادرة، حيث أنه شدد خلال زيارته السابقة إلى قطر، لصحفي ألماني، على أن الدول الإقليمية تستطيع ضمان أمن الخليج دون وجود قوات أجنبية في المنطقة، مبديا انفتاح طهران على التعاون مع دول المنطقة في هذا المجال.

وفي تحد جديد للخليج، كشف مدير مصنع "صدرا" للصناعات البحرية، بابك فولادي، في بوشهر جنوب إيران، عن إنشاء 5 منصات بحرية لتركيبها في حقل "بارس" الجنوبي المشترك مع قطر.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن بابك فولادي، قوله إنه من المقرر شحن وتركيب منصتين بحقل بارس بعد 20 يوما، أما الثلاث الأخريات سيتم تركيبها بعد 3 أشهر.

وأضاف أن وزن المنصة الواحدة يبلغ 2500 طن وتم تصنيعها عبر مختصي وخبراء الشركة في حقل بارس الجنوبي.