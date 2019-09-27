كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث يكشف دليل جديد على عمليات حزب الله الإرهابية في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إيمانويل أوتولنغي الباحث البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إنّ مكتب المدعي العام الأمريكي للدائرة الجنوبية في نيويورك، وجّه اتهاماً للمواطن الأمريكي علي حسن صعب، الذي يقطن في موريستاون - نيوجيرسي، والمشتبه بكونه عميلاً لحزب الله.

يوفر الاتهام دليلاً متزايداً على أن حزب الله أنشأ بنيته التحتية الإرهابية على الأراضي الأمريكية بصبر وهدوء، خلايا حزب الله النائمة والمزروعة على الأراضي الأمريكية هي مسألة جوهرية لإيران، التي تعتمد استراتيجية الحرب غير المتماثلة خصوصاً مع اشتداد التوترات بين طهران وواشنطن.

طهران تقرر

يضيف الباحث أنّ إيران تنظر إلى العمليات الإرهابية على أنها خيار سياسي مشروع وهو يوفر أيضاً ميزة الإنكار المحتمل لتورطها فيها. بناء على ذلك، تجمع خلايا حزب الله المعلومات الاستخبارية وتؤمّن الدعم اللوجستي كما تشن العمليات، علماً أنّ طهران هي وحدها من يقرر إذا ومتى يجب ضرب أهداف أمريكية.

وتشير الحكومة الأمريكية، إلي أنّ صعب عمل لصالح منظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله وهي التي تنسق التخطيط لشن هجمات إرهابية في الخارج.

تدريب مكثف

سنة 2017، أوقفت السلطات الأمريكية عنصرين آخرين من منظمة الأمن الخارجي يعملان على الأراضي الأمريكية وهما علي كوراني وسامر الدبق. سبق لكوراني أن أدين وحوكم لكنّ الدبق، وفقاً للشكوى الجنائية بحق صعب، يتعاون مع السلطات.

يشبه ملف تعريف صعب ملفي التعريف بالدبق وكوراني. هو متهم بارتباطه الطويل المدى بمنظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله، حيث يعود ارتباط صعب إلى سنة 1996. وهو متهم أيضاً بالخضوع لتدريب مكثف في لبنان بما يشمل المتفجرات، وبإجرائه استطلاعاً لأهداف محتملة على الأراضي الأمريكية خلال إقامته هنالك طوال ما يقارب عقدين من الزمن.

تفضيل واضح

تؤكد التهم الموجهة إلى صعب طريقة عمل حزب الله في الولايات المتحدة وهي تقوم على استخدام العملاء الذين يدخلون البلاد بطريقة شرعية ثم يحصلون على الإقامة الدائمة وفي نهاية المطاف على الجنسية، لقد حصل جميع هؤلاء العملاء الثلاثة المنتمين لمنظمة الأمن الخارجي على الجنسية الأمريكية قبل أن يكلّفهم مشغلوهم باستطلاع الأهداف وبنشاطات أخرى مرتبطة بالإرهاب.

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هذا التفضيل للحصول على عملاء من خلال الباب الأمامي واضح عبر اعتماد حزب الله على المواطنين المزدوجي الجنسية لشن العمليات في جميع أنحاء العالم.

جوازات سفر

يضيف أوتولنغي أنّه في جميع المؤامرات الإرهابية التي انخرط فيها حزب الله، استخدم العملاء الذين ألقي القبض عليهم جوازات سفر أجنبية حقيقية.

كما حصل مع التفجير الانتحاري في بورغاس سنة 2012 والذي استهدف سياحاً إسرائيليين، محمد أمدار الذي أوقف في البيرو شهر أكتوبر 2014 هو العميل الوحيد للمنظمة الأمنية الذي حصل بالتزوير على جواز سفر كي يصل إلى وجهته النهائية.

ويملك ممولو ومسهلو حزب الله ميلاً قوياً أيضاً للحصول على إقامة شرعية في الدول التي يخوضون فيها عملياتهم.

وحاكمت السلطات الأمريكية وعاقبت مروحة من هؤلاء الأفراد بتهمة تبييض أموال المخدرات من كارتيلات أمريكا الجنوبية.

تفكير جديد

في جميع الدول التي تعمل فيها شبكات التمويل والخلايا الإرهابية النائمة لحزب الله، استغل عناصرها نقاط الضعف في نظام الهجرة لصالحهم.

وهذا يتطلب تفكيراً جديداً خصوصاً من الولايات المتحدة وشركائها في النصف الغربي من العالم بشأن مسار التجنيس وأولئك الذين يسعون إلى استغلال النظام لأهداف سيئة. إنّ المسارات السهلة للحصول على جنسية، بما فيها الاستثمارات، هي أمر شائع في دول كثيرة من النصف الغربي حيث يكون التدقيق مفقوداً في غالب الأحيان. ثمة حاجة إلى مراقبة دقيقة في طلبات الحصول على الإقامة أو الجنسية.

ويشمل هذا الأمر الولايات المتحدة التي تم استغلال سياستها في نظام الهجرة بوضوح على يد الإرهابيين من أجل دخول أراضيها بشكل قانوني.