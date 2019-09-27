كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: نأمل عدم نشر الإدارة الأمريكية لمكالمات ترامب وبوتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت روسيا، اليوم الجمعة، عن أملها ألا تنشر الإدارة الأمريكية محتوي المحادثات الخاصة بين رئيسي البلدين كما فعلت مع أوكرانيا.

ويظهر التسريب لنص حديث ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أصدره البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، أن ترامب حث أوكرانيا على "النظر" في منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، "مكالمة 25 يوليو هي الآن محور التحقيق في المساءلة الأمريكية".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو قلقة من أن البيت الأبيض قد ينشر بالمثل نصوص مكالمات ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: " نأمل ألا يحدث ذلك في علاقاتنا، التي تعاني بالفعل من الكثير من المشاكل".

أثناء حديثه في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، أكد على أن نشر مكالمة ترامب-زيلينسكي هي قضية داخلية في الولايات المتحدة، مضيفًا أنه "من غير المعتاد" تسريب مكالمة سرية بين القادة.

وقال "المواد المتعلقة بالمحادثات بين رؤساء الدول عادة ما تصنف وفقا للممارسة الدولية المعتادة".

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أثار نشر المكالمة، الذي أدلى فيه الرئيسان بتعليقات انتقادية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقات شديدة من المسؤولين والمشرعين الروس الآخرين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "ننتظر أن يستمر الحزب.. دعهم ينشرون نصوص المحادثات بين حلفاء الناتو. سيكون من المفيد أيضًا نشر محاضر الاجتماعات المغلقة في وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والبنتاغون. ضعها جميعًا على الملأ!"

سخرت زاخاروفا من قرار رئيسة مجلس النواب الديمقراطي نانسي بيلوسي بفتح تحقيق بناءً على المكالمة.

في الماضي، سخر بوتين ومسؤولوه بالمثل من تحقيق المستشار الخاص الأمريكي روبرت مويلر لتدخل الكرملين في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، واعتبروه فشلًا وتجاهل عرض مولر لأدلة على تدخل روسي في التصويت.

وجد مولر، أنه لا توجد أدلة كافية لإثبات وجود مؤامرة بين حملة ترامب وروسيا، لكنه اتهم 12 من ضباط المخابرات العسكرية الروسية بخرق أجهزة الكمبيوتر التابعة للحزب الديمقراطي وحسابات البريد الإلكتروني للمسؤولين في حملة هيلاري كلينتون.

