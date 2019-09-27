اختراق موقع جهاز الأمن الوطني العراقي.. و"الهكر" ينشر رسالة تحذيرية

تعرضت عدد من المواقع الالكترونية المهمة التابعة للحكومة العراقية، إلى الإختراق، فيما نشر المخترقون، شريطا مصورا سابقاً على أحدى هذه المواقع المخترقة للموديل تارة فارس، والتي كانت قد قتلت في العاصمة العراقية بغداد من قبل مجهولين.

واستهدف المخترقون الذين أطلقوا على أنفسهم ماكس برو، اليوم الجمعة، عدداً من المواقع الالكترونية، فيما بدأوا الاختراق بموقع جهاز الأمن الوطني العراقي، برسالة تم تثبيتها بواجهة الموقع على الويب سايت، بأسماء 4 أشخاص.

وقال المخترقون في رسالتهم، إن "الموظفين في جهاز الأمن الوطني مصطفى، فراس وليد، أسامة حبيب، حسين اللامي ، جميعها أسماء كانت لمدة سنتين تحت ناظرنا غرتهم مناصبهم فحسبوا أنفسهم منيعين، لايقهرون على حساب ذوي الخبرة الفقراء من باقي العراقيين، لانتحدث عن هذه الأسماء فقط، نتحدث عن فريق الأمن السيبراني لا أننا نتحدث كذلك عن فريق مستشارية الأمن الوطني، ممن يستغلون مناصبهم لتمويل مكاتبهم الموجودة في بغداد لتغذية باقي الشخصيات الزائفة بموارد حكومية على حساب الدولة وسمعتها".

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وأضافوا، أن "مكتباً في المنصور تحت اسم الغيمة يدار بواسطة الثلاثي، وماخفي كان أعظم، يقومون بشراء الثغرات عن طريق سماسرة ومبرمجين مصريين وينسبونها لنفسهم للنصب على الحكومة العراقية، يقومون بحذف ملفات غيرهم ممن يملكون الفرصة، هذا الثلاثي، قام بالابتزاز لشخصيات عراقية كبيرة وصغيرة منها شخصيات من الوسط الفني والوسط الجماهيري للترويج لأنفسهم بموارد الدولة، فهل سوف يتم محاسبة هؤلاء الاشخاص؟".

وأكمل الهاكرز: "نتخذ مثال .. أسامة صادق حبيب الخيكاني، وهو أحد المتواصلين الأساسيين مع السماسرة الأجانب، قام بإبتزاز العديد من الشخصيات العراقية بمقابلات مادية وغيرها، حيث قام ببيع وتسريب بيانات تهدد الأمن القومي العراقي، بيانات بملايين المدخلات لجميع مواطني العراق لمقابلات مادية أو مقابل أغراض بالعلامة الزرقاء".

وتسائل المخترقون: "هل هو فنان؟ هل هو شخصية معروفة؟ بأي حق يقومون بتسريب بياناتكم"، قائلين: "سوف نقوم بوضع هذه الرسالة هنا.. ولكم مهلة 72 ساعة في حال لم يتم عمل لجنة تحقيقية من رئاسة الوزراء بحق هذه العصابة سوف نتخذ إجراءات بحق الشخصيات الإدارية المسؤولة عنهم في حالة تغاضيهم".

يذكر أن نحو 30 موقعا الكترونياً تابعاً للحكومة العراقية تعرض للاختراق، منذ فجر اليوم الجمعة، تمت استعادة بعضها لحد الآن.