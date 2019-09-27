كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشميريون ينتظرون بفارغ الصبر خطاب قادتهم بالأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل سكان كشمير الخاضعين للسيطرة الهندية، أن تؤدي خطب القادة الهنود والباكستانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحويل انتباه العالم إلى منطقة الهيمالايا المتنازع عليها.

تهدد التوترات المتصاعدة في كشمير بالتحول الي صراع مفتوح بين الهند وباكستان بعد أن جردت نيودلهي المنطقة التي تسيطر عليها من دولتها وقسمتها إلى إقليمين يديران فيدراليًا.

يقول ناظر أحمد، وهو مدرس، إنه يأمل أن يقوم القادة "بعمل شيء لتخليصنا من الصراع والقمع"، ويشكك آخرون مثل رياض أحمد، وهو تاجر، في أي نتيجة إيجابية، مشيرين إلى الخطب الماضية في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قامت الحكومة الهندية بإلغاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير المتنازع عليها وسط ضجة في البرلمان وانتشار كبير للقوات في المنطقة.

صرح وزير الداخلية اميت شاه لأعضاء مجلس الشيوخ بأن الحكومة قررت إلغاء قانون يعطي وضعا خاصا لمنطقة جامو وكشمير في الهيمالايا بأمر رئاسي، قائلا ان الحكومة قررت أيضًا تقسيم الولاية إلى منطقتين نقابيتين - جامو وكشمير، اللتان ستتمتعان بسلطة تشريعية، ولاداخ، التي ستحكمها الحكومة المركزية مباشرةً دون تشريع خاص بها.

يحظر القانون، المادة 370 من الدستور، الهنود خارج الدولة من الاستقرار الدائم وشراء الأراضي وشغل وظائف الحكومة المحلية وتأمين منح التعليم.

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ورفض وزير الخارجية الباكستانى إلغاء الهند للوضع الدستورى الخاص لكشمير المتنازع عليها، قائلا إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة.

صرح وزير الخارجية شاه محمود قريشي لمحطة تلفزيونية باكستانية بأن باكستان ستكثف الجهود الدبلوماسية لإبطال تنفيذ الأمر الرئاسي.

يلغي هذا الأمر بندًا دستوريًا هنديًا يمنع الهنود من خارج المنطقة من شراء الأراضي في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة.

تنقسم كشمير بين الهند وباكستان ويدعي كل منهما سيطرته علي المنطقة بأكملها، كانت اثنان من الحروب الثلاث التي خاضتها الهند وباكستان منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني على كشمير.

كما رفض رئيس كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، سردار مسعود خان، الأمر الرئاسي الهندي، مشيرا الي ان الهند "يمكنها أن تخوض حربًا" مع باكستان في مثل هذا الموقف.

