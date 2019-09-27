كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان: الصين تشكل تهديد أكبر من كوريا الشمالية المسلحة نووياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت المراجعة السنوية للدفاع في طوكيو، إلى أن القوة العسكرية الصينية المتنامية حلت محل الحرب الكورية الشمالية باعتبارها التهديد الأمني الرئيسي لليابان على الرغم من الدلائل على أن بيونجيانج قد تمتلك صواريخ باليستية مسلحة نوويًا.

ويأتي التقييم الأمني للوثيقة بشأن الصين بعد قسم خاص بالولايات المتحدة حليف اليابان، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها بكين على المركز الثاني في الورقة البيضاء للدفاع وتدفع كوريا الشمالية إلى المرتبة الثالثة.

وروسيا، التي تعتبرها اليابان التهديد الرئيسي لها خلال الحرب الباردة، كانت في المرتبة الرابعة.

وقال وزير الدفاع تارو كونو في مؤتمر صحفي، "الحقيقة هي أن الصين تزيد الإنفاق العسكري بسرعة، وبالتالي يمكن للناس إدراك أننا بحاجة إلى مزيد من الصفحات"، حيث "تقوم الصين بنشر أصول جوية وبحرية في غرب المحيط الهادئ وعبر مضيق تسوشيما في بحر اليابان بمعدل أكبر."

وقالت الصحيفة، إن اليابان رفعت الإنفاق الدفاعي بمقدار العُشر خلال السنوات السبع الماضية لمواجهة التقدم العسكري الذي حققته بكين وبيونج يانج، بما في ذلك الدفاعات ضد الصواريخ الكورية الشمالية التي قد تحمل رؤوسًا نووية.

وأجرت كوريا الشمالية إطلاق صواريخ قصيرة المدى هذا العام، وتعتقد طوكيو أن بيونج يانج تطور مقذوفات لتفادي دفاعاتها الصاروخية من طراز إيجيس.

وللبقاء في مقدمة جيش تحديث الصين، فإن اليابان تشتري مقاتلين خلسة من صنع الولايات المتحدة وأسلحة متطورة أخرى.

في أحدث طلب للميزانية، طلب الجيش الياباني 115.6 مليار ين (1.1 مليار دولار) لشراء تسعة مقاتلين من طراز "Lockheed Martin F-35"، بما في ذلك ستة أنواع للإقلاع القصير والهبوط العمودي (STOVL) للعمل من حاملات طائرات الهليكوبتر المحولة.

والطائرات النفاثة وصواريخ الاعتراض الأمريكية الصنع وغيرها من المعدات هي جزء من الزيادة المقترحة بنسبة 1.2% في الإنفاق الدفاعي إلى مستوى قياسي بلغ 5.32 تريليون ين في السنة التي تبدأ في 1 أبريل.

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وبالمقارنة، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العسكري الصيني هذا العام بنسبة 7.5% إلى حوالي 177 مليار دولار من عام 2018، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في اليابان.

وتعمل بكين على تطوير أسلحة مثل المقاتلين الشبح وحاملات الطائرات التي تساعدها على توسيع نطاق العمليات العسكرية ونطاقها.

وكانت بكين، التي كانت تقتصر إلى حد كبير على العمل بالقرب من الساحل الصيني، ترسل بشكل روتيني الآن دورياتها الجوية والبحرية بالقرب من جزر أوكيناوا الغربية في اليابان وإلى غرب المحيط الهادئ.

ورفضت الصين مرارًا المخاوف بشأن إنفاقها ونواياها العسكرية، بما في ذلك الوجود المكثف في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وتقول إنها ترغب فقط في التنمية السلمية.

وقال كتاب الدفاع الأبيض أن الدوريات الصينية في المياه والسماء بالقرب من الأراضي اليابانية تشكل "مصدر قلق للأمن القومي".

وخفضت الصحيفة من كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة، التي انسحبت مؤخرًا من اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان وسط خلاف حول تاريخهما المشترك في زمن الحرب. وقال محللون ان هذا قد يضعف الجهود لاحتواء تهديدات كوريا الشمالية.

ويحتل الشركاء الآخرون، بما في ذلك أستراليا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) والهند، مكانة بارزة في ورقة الدفاع.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع في مؤتمر صحفي سابق: "إنه يعكس مستوى التعاون الذي نقوم به مع كل شريك".

