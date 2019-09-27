قدموا التعازي لعائلته.. طاليب ولاعبوه يزورن منزل ضحية الكلاسيكو _صور

زار عبد الرحيم طاليب، مدرب فريق الجيش الملكي، ومساعده، محسن بوهلال، بمعية بعض لاعبي الفريق، أمس الخميس، عائلة المشجع العسكري، الذي لقي مصرعه في أحداث الشغب، التي سبقت لقاء الزعيم بمضيفه الوداد الرياضي، برسم سدس عشر نهائي كأس العرش، الثلاثاء الماضي.

وقدم طاليب، ومساعده، ولاعبيه، بالإضافة إلى إدارة الجيش الملكي، ممثلة في عبد الواحد الشمامي، تعازيهم الحارة لعائلة الفقيد، كما عبروا عن حزنهم، وتأثرهم الكبير بعد علمهم بخبر مقتله.

ولقي المشجع العسكري مصرعه في الأحداث، التي شهدها الطريق السيار بين الرباط والدارالبيضاء، وتحديدا عند منطقة الهراويين، بعدما فوجئ مشجعو الجيش الملكي، بهجوم استعملت فيه الحجارة، وهم في طريقهم إلى العاصمة الاقتصادية.

يذكر أن مباراة الجيش الملكي والوداد الرياضي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن بذلك تأهله إلى ثمن نهائي الكأس الفضية، حيث سيواجه الدفاع الحسني الجديدي، الأربعاء المقبل، لتحديد المتأهل لربع النهائي، الذي سيقابل شباب أطلس خنيفرة.