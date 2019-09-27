انطلقت، قبل قليل، بعدد من المدن المصرية فعاليات “جمعة الخلاص” التي دعا إليها معارضون للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورغم الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات لمنع التظاهر، فقد أظهرت لقطات مباشرة بثت على مواقع التواصل الإجتماعي خروج عدد من المظاهرات في مدن الأقصر وبمحافظة قنا، وغيرها، رفع خلالها المتظاهرون شعارات “إرحل ياسيسي” و”إرحل يا بلحة”.
بالمقابل، تحاول السلطات المصرية حشد مواطنين للتظاهر في القاهرة تأييدا للسيسي، وفق ما أكدته مصادر متطابقة، حيث وفرت وسائل نقل ووجبات مجانية للمشاركين.
وكانت السلطات قد أغلقت عددا من الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، الساحة الرئيسية التي كانت رمزا لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، والتي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكدت خرائط “غوغل” ما تداولته وكالات الأنباء عن إغلاق شوارع وجسور رئيسية في القاهرة تحسبا للمظاهرات.
جدير بالذكر أن السلطات كانت قد شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء والمتظاهرين على إثر أحداث الجمعة الماضية، التي تمكن فيها المتظاهرون من الوصول إلى ميدان التحرير لأول مرة منذ ست سنوات للمطالبة برحيل السيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. انطلاق مظاهرات “الخلاص من السيسي” بعدد من مدن البلاد- فيديوهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.