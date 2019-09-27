تأخر القطار يثير احتجاج مسافرين في محطة “Casa-Voyageurs” في الدارالبيضاء

عرفت حركة القطارات على مستوى محطة”Casa-Voyageurs”، في الدارالبيضاء، صباح اليوم الجمعة، ارتباكا كبيرا على إثر تأخر عدد من الرحلات في الوصول في التوقيت المحدد لها.

وعبر زبائن المكتب الوطني للسكك الحديدية، على مستوى المحطة المذكورة، هذا الصباح، عن استيائهم العارم، إثر تأخر عدد من الرحلات في الوصول في التوقيت المحدد للقطار، بأزيد من ساعة ونصف الساعة، إذ ظلوا “رهائن” في المحطة؛ وهو ما تسبب للعديدين في التأخر في الوصول إلى مقرات عملهم أو قضاء مصالحهم.

وفي مقابل ذلك، قال المكتب الوطني للسكك الحديدية إنه في الساعة 8:30 صباحا، تسبب عطل على مستوى إنتاج خط كهرباء في محطة Casa-Voyageurs، ارتباكا على مستوى المحطة المذكورة.

وحسب المصدر ذاته، فإن العطل تسبب في ارتباك على مستوى المحطة، سواء على مستوى مغادرة المسافرين، أو القادمين إليها.

وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ له، أنه بفضل التدخل السريع لفرق ONCF، تم إصلاح العطل، واستعادة حركة المرور في الساعة 9:40.