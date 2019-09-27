لدخول الأراضي الفلسطينية.. صدور تصاريح وفد الرجاء لمواجهة هلال القدس

تأكد صدور تصاريح دخول بعثة فريق الرجاء الرياضي، إلى الأراضي الفلسطينية، حيث سيواجه الفريق الأخضر مضيفه هلال القدس الفلسطيني، برسم إياب الدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وأكد تامر عبيدات، الناطق الإعلامي لهلال القدس، أن وفد الفريق البيضاوي، المكون من 44 شخصا، تم صدور تصاريح دخولهم إلى فلسطين، إذ من المرتقب أن يحط الوفد الرجاوي، الرحال بالأراضي الفلسطينية، يوم فاتح أكتوبر القادم، عن طريق الأردن.
وتقام المباراة، في الثالث من الشهر ذاته، على أرضية ملعب فيصل الحسيني، بالعاصمة الفلسطينية، القدس، علما أن الفريق الأخضر، حسم مواجهة الذهاب لصالحه، بهدف دون رد، الاثنين الماضي، بالمركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء.
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