كانت على متن حافلة نقل للمسافرين.. إيقاف شابة كان بحوزتها 2000 قرص مهلوس

تمكنت الشرطة القضائيو في الدار البيضاء، أمس الخميس، من توقيف سيدة من ذوي السوابق القضائية، وتبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية.

وحسب بلاغ لمديرية الأمن الوطني، فإن المشتبه فيها جرى توقيفها في شارع الجيش الملكي في الدارالبيضاء، مباشرة بعد قدومها على متن حافلة لنقل المسافرين من مدينة طنجة، قبل أن تسفر عملية تفتيشها عن العثور بحوزتها على 2000 قرص مهلوس من نوع “اكستازي”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدارالبيضاء، أمس الخميس، من توقيف سيدة من ذوي السوابق القضائية، وتبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية.

وحسب بلاغ لمديرية الأمن الوطني، فإن المشتبه فيها جرى توقيفها في شارع الجيش الملكي في الدارالبيضاء، مباشرة بعد قدومها على متن حافلة لنقل المسافرين من مدينة طنجة، قبل أن تسفر عملية تفتيشها عن العثور بحوزتها على 2000 قرص مهلوس من نوع “اكستازي”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.