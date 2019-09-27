تمكنت الشرطة القضائيو في الدار البيضاء، أمس الخميس، من توقيف سيدة من ذوي السوابق القضائية، وتبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية.
وحسب بلاغ لمديرية الأمن الوطني، فإن المشتبه فيها جرى توقيفها في شارع الجيش الملكي في الدارالبيضاء، مباشرة بعد قدومها على متن حافلة لنقل المسافرين من مدينة طنجة، قبل أن تسفر عملية تفتيشها عن العثور بحوزتها على 2000 قرص مهلوس من نوع “اكستازي”.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدارالبيضاء، أمس الخميس، من توقيف سيدة من ذوي السوابق القضائية، وتبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية.
وحسب بلاغ لمديرية الأمن الوطني، فإن المشتبه فيها جرى توقيفها في شارع الجيش الملكي في الدارالبيضاء، مباشرة بعد قدومها على متن حافلة لنقل المسافرين من مدينة طنجة، قبل أن تسفر عملية تفتيشها عن العثور بحوزتها على 2000 قرص مهلوس من نوع “اكستازي”.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
كانت هذه تفاصيل خبر كانت على متن حافلة نقل للمسافرين.. إيقاف شابة كان بحوزتها 2000 قرص مهلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.