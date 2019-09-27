ساعات قبل الاحتجاجات.. السيسي: لا داعي للقلق من الدعوات إلى التظاهر

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، إنه “لا داعي للقلق” من الدعوات إلى التظاهر ضده، التي وجهها رجل أعمال مصري، مقيم في إسبانيا، وذلك في تصريحات بثتها التلفزات المحلية.

وأكد السيسي، الذي كان يتحدث للصحافيين فور وصوله إلى القاهرة، عائدا من نيويورك، حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه “لا يمكن خداع المواطنين، ولا داعي للقلق مصر بلد قوي بالمصريين”.

وأضاف السيسي بالعامية المصرية، مقللا من شأن الدعوات إلى التظاهر “الوضع مش مستاهل خالص أي قلق”.

وتابع الرئيس المصري أن “الشعب المصري أصبح واعيا جدا، وما يحدث هو صورة ترسم لتزييف الواقع (…) فلا تستمعوا إلى ما يقولون، ولا تتعاملوا معه على أنه حقيقة (…) هذه صورة غير حقيقة” من دون أن يحدد الجهة التي تسعى، وفقا له، إلى “تزييف” الواقع.

وكان المقاول المصري، محمد علي، قد دعا مجددا إلى تظاهرات حاشدة، اليوم، للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما كشف تفاصيل عن ملفات فساد عديدة، تورط فيها وزوجته، والجنرالات المقربين منه.