الاتحاد لتجاوز بدايته المتعثرة والفتح لتكريس تفوقه.. ثمن نهائي كأس العرش

يستضيف فريق اتحاد طنجة، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب ابن بطوطة، ضيفه الفتح الرباطي، في لقاء يندرج ضمن مباريات ثمن نهائي مسابقة كأس العرش.

ويبحث الاتحاد عن هزم الفتح، وبلوغ ربع نهائي الكأس الفضية، حتى يتسنى للفريق تجاوز بدايته المتعثرة هذا الموسم، والتي استهلها بمغادرة كأس محمد السادس من الدور التمهيدي، فضلا عن فشله في تحقيق الفوز بعد مرور جولتين من عمر البطولة الاحترافية.

ولن تكون مهمة فارس البوغاز سهلة أمام ممثل العاصمة، الذي هزم اتحاد طنجة، قبل أسبوعين، بهدف دون رد، برسم أولى جولات البطولة، علما أن آخر زيارة للفتح إلى طنجة، عاد فيها منتصرا بثلاثة أهداف لواحد على مضيفه الاتحاد، في إطار الجولة الأخيرة من بطولة الموسم الماضي.