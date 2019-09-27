صلاح يلبي تحدي "الطفلة المعجزة"!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أعلن عن قبوله تحدي الطفلة، هنا جودة، لاعبة النادي الأهلي المصري لتنس الطاولة.

وذكرت هنا الملقبة بالطفلة المعجزة أمس "أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح ونرى من سيفوز".

ونشرت إحدى متابعات صلاح على "تويتر" تعليقا على الخبر الخاص بدعوة هنا جودة وأشارت إليه قائلة "بيندهوا عليك".

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ورد صلاح عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا "طب ابعتلك مكة (ابنة محمد صلاح) تلاعبك الأول، ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشي قبلت التحدي".

وكانت هنا جودة قد غردت في وقت سابق أيضا "مش أي كورة هتقدر عليها يا صلاح، لو لعبت معايا، يا ترى مين اللي هيكسب اليد الذهبية أم القدم الذهبية".

يذكر أن هنا جودة البالغة من العمر 12 عاماً هي حديث الساحة الرياضية المصرية، بعدما حققت لقب بطولة الجمهورية لمنافسات فردي السيدات، عقب فوزها على عدد من اللاعبات الكبار.