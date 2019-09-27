نائبة: زوبعة الاستجوابات لم نجد منها شيئا حتى اللحظة

وقالت ندى شاكر جودت، في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة البرلمان هي التي تحول دون عرض الاستجوابات، كما ان هناك بعض الكتل السياسية التي اتت بعادل عبد المهدي مساندة له وتمنع الاستجوابات ايضا"، مبينة انه "قبيل بدء السنة التشريعية الحالية سمعنا بزوبعة اعلامية عن الاستجوابات المرتقبة وتوقعنا ان تشهد الجلسات الاولى من الفصل الجديد ان يحصل حدث كبير جدا، لكن لم نجد منها شئ حتى اللحظة".وأضافت جودت، أن "ماحصل مع بداية الفصل الجديد هو تناول مواضيع عامة واتفاقيات مع دول عالمية"، لافتة الى أن "القوانين التي تمس المواطن والبطالة والسكن والتربية والبنى التحتية والاقتصاد لم نجدها حاضرة".

وأوضحت اننا "نجد اليوم وزارة الصناعة عائداتها تحصل عليها من الموازنة في وقت انها ينبغي ان تكون احد روافد الموازنة بالاموال وليس العكس".